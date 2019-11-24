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      Випуск новин за 15:00: Повінь у Франції. Британське видання показало карту України без Криму

      Випуск новин 28 Читать новость на русском

      У випуску новин за 24 листопада станом на15:00 – Британський журнал The Economist опублікував ролик, в якому показав карту України без Криму. На таку "помилку" відразу ж відреагували. На півдні Франції вирує повінь – бурхлива течія на вулицях міст та селищ, затоплені будинки і масова евакуація. Вода просто збиває людей з ніг.

      Також у випуску: 

      У Києві 19-річна водійка елітного Porsche збила 14 метрів бар’єрів і пішохідних огороджень. У підсумку її авто перекинулося та спалахнуло, а його шматки після зіткнення розлетілися. Журналісти з'ясували, що вона – донька Сергія Євтягіна, який раніше був депутатом Єнакіївської міськради від "Партії регіонів".

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      Теги: Випуск новин Новини Франції Стихійні лиха Анексія Криму Велика Британія
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