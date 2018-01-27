Випуск новин за 15:00: Повінь у Парижі. Нова заборона російським олімпійцям

У випуску новин за 27 січня станом на 15:00 – столиця Франції потерпає від повені, рівень води у Сені втричі перевищив норму. Через стихію близько тисячі осель залишились без електроенергії. Міжнародний олімпійський комітет заборонив російським атлетам публікувати пости в Інтернеті із національними атрибутами. Під забороною опинились навіть лайки під публікаціями із російським прапором.

Також у випуску: Попри сподівання, що Дональд Трамп зустрінеться із Петром Порошенком на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, лідери держав зробити цього не змогли. Терорист-смертник підірвав замінований автомобіль у дипломатичному районі столиці Афганістану. У російському МЗС заявили, що нові санкції США проти Росії не принесуть результатів, а лише погіршать відносини між країнами.