Випуск новин за 15:00: Пожежа на товарних складах у Києві. Запобіжний захід винуватцю ДТП
У випуску новин за 2 лютого станом на 15:00 – на Лівому березі Києва горять склади з будівельними матеріалами, що неподалік "Даринку". Полум'я охопило сім тисяч квадратних метрів приміщення. Водію, який 31 січня скоїв смертельне ДТП у Києві, обрали запобіжний захід – його залишають під вартою до 1 квітня. Внаслідок аварії загинула 47-річна жінка, винуватець ДТП зачепив ще три авто.
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Джерело: 24 канал
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