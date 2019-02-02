Випуск новин за 15:00: Пожежа на товарних складах у Києві. Запобіжний захід винуватцю ДТП

У випуску новин за 2 лютого станом на 15:00 – на Лівому березі Києва горять склади з будівельними матеріалами, що неподалік "Даринку". Полум'я охопило сім тисяч квадратних метрів приміщення. Водію, який 31 січня скоїв смертельне ДТП у Києві, обрали запобіжний захід – його залишають під вартою до 1 квітня. Внаслідок аварії загинула 47-річна жінка, винуватець ДТП зачепив ще три авто.

Також у випуску: ЦВК зареєстрував рекордну кількість кандидатів у президенти, їх вже 28 чоловік. У Києві маршрутка протаранила припарковану фуру, постраждало восьмеро людей. Яценюк не буде брати участь у президентських перегонах.