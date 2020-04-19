Випуск новин за 15:00: Пожежі на Житомирщині і в Чорнобилі. 600 тисяч побороли COVID-19

У випуску новин за 19 квітня станом на 15:00 – на Житомирщині і в Чорнобильській зоні рятувальники продовжують гасити пожежі. 14 квітня повідомили про те, що відкритого вогню в Чорнобильській зоні вже немає, спостерігають тління в окремих осередках. Але вже 16 квітня знову стало відомим про відкритий вогонь. Вже понад 600 тисяч людей у світі подолали COVID-19.

Також у випуску: У Почаївську лавру попри карантин пускали вірян. А у 8 людей, які дотичні до Почаївської лаври виявили коронавірус. У Малайзії громадян по домівках заганяють привиди.​ Яка ситуація у храмах під час Великодня по всій Україні.