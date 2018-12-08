Випуск новин за 15:00: Реакція очільника УПЦ МЦ на лист Варфоломія. ДТП у Житомирі
У випуску новин за 8 грудня станом на 15:00 – очільник УПЦ МЦ Онуфрій відіслав лист Вселенського Патріарха назад до Константинополя. Він заявив, що Варфоломій погрожує йому ультиматумами та вимагає служити з розкольниками. У Житомирі автомобіль швидкої зіткнувся з позашляховиком: 7 людей травмовано.
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Джерело: 24 канал
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