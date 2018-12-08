Випуск новин за 15:00: Реакція очільника УПЦ МЦ на лист Варфоломія. ДТП у Житомирі

У випуску новин за 8 грудня станом на 15:00 – очільник УПЦ МЦ Онуфрій відіслав лист Вселенського Патріарха назад до Константинополя. Він заявив, що Варфоломій погрожує йому ультиматумами та вимагає служити з розкольниками. У Житомирі автомобіль швидкої зіткнувся з позашляховиком: 7 людей травмовано.

Також у випуску: Консул України відвідав чотирьох полонених моряків в СІЗО Лефортово. Суд обрав запобіжний захід медикам, які вимагали хабар у ветерана АТО. Під час концерту в італійському місті Анкона внаслідок паніки та тисняви загинули шестеро людей.