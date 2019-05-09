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      9 ТРАВНЯ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
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      Випуск новин за 15:00: Річниця боїв за Маріуполь. Закидання автобусів камінням

      Випуск новин 42 Читать новость на русском

      У випуску новин за 9 травня станом на 15:00 – Рівно 5 років тому терористи здійснили спробу захопити місто: штурмували й підпалювали будівлі, підбурювали місцевих жителів. На Дніпропетровщині закидали камінням автобуси, якими везли людей на демонстрацію до 9 травня. У двох автобусах хулігани розбили лобове та заднє скло.

      Також у випуску:

      Військові на передовій отримуватимуть більше виплат.

      Україна відзначає День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

      Перші штрафи за булінг.

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      Теги: 9 травня День Перемоги Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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