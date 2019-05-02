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      Випуск новин за 15:00: Річниця трагічних подій в Одесі. Прорив труби в Києві

      Випуск новин 29 Читать новость на русском

      У випуску новин за 2 травня станом на 15:00 – сьогодні в Україні відзначають 5 річницю трагічних подій в Одесі. Тоді під час масових сутичок загинуло 48 людей, ще 200 були травмовані. В одному зі спальних районів Києва прорвало трубу з гарячою водою. В результаті – дитячий майданчик повністю затопило окропом, а автомобіль, який стояв на парковці, провалився під асфальт.

      Також у випуску:

      Пеня за несплату комунальних послуг – від 1 травня в Україні офіційно можуть нараховувати штрафи.

      У Харкові невідомі повідомили про замінування залізничного вокзалу та аеропорту, поліція вибухівку не знайшла.

      Чоловік на Кіровоградщині зняв на телефон, як селом пронісся смерч.

      blog_ava
      Українці платитимуть за комуналку по-новому: домоправителі, абонплата та пеня
      сьогодні
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      Теги: Випуск новин Новини Одеси Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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