Випуск новин за 15:00: Річниця трагічних подій в Одесі. Прорив труби в Києві
У випуску новин за 2 травня станом на 15:00 – сьогодні в Україні відзначають 5 річницю трагічних подій в Одесі. Тоді під час масових сутичок загинуло 48 людей, ще 200 були травмовані. В одному зі спальних районів Києва прорвало трубу з гарячою водою. В результаті – дитячий майданчик повністю затопило окропом, а автомобіль, який стояв на парковці, провалився під асфальт.
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Джерело: 24 канал
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