Випуск новин за 15:00: Річниця трагічних подій в Одесі. Прорив труби в Києві

У випуску новин за 2 травня станом на 15:00 – сьогодні в Україні відзначають 5 річницю трагічних подій в Одесі. Тоді під час масових сутичок загинуло 48 людей, ще 200 були травмовані. В одному зі спальних районів Києва прорвало трубу з гарячою водою. В результаті – дитячий майданчик повністю затопило окропом, а автомобіль, який стояв на парковці, провалився під асфальт.

Також у випуску: Пеня за несплату комунальних послуг – від 1 травня в Україні офіційно можуть нараховувати штрафи. У Харкові невідомі повідомили про замінування залізничного вокзалу та аеропорту, поліція вибухівку не знайшла. Чоловік на Кіровоградщині зняв на телефон, як селом пронісся смерч.

Джерело: 24 канал