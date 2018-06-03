Випуск новин за 15:00: Санкції США. Благодійний пробіг
У випуску новин за 3 червня станом на 15:00 – Проти енергокомпаній Німеччини і низки інших європейських країн, що беруть участь в будівництві трубопроводу "Північний потік-2", адміністрація президента США Дональда Трампа готує санкції. На Михайлівській площі в Києві відбувся 26-й "Пробіг під каштанами" під гаслом "Біжу заради маленьких сердець".
Також у випуску:
Російсько-терористичні війська обстріляли пункт пропуску Березове.
У Львові черги до відділів соцзахисту.
Українці виступлять на міжнародному танковому турнірі у Німеччині.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі