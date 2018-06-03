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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Випуск новин за 15:00: Санкції США. Благодійний пробіг

Випуск новин 21

У випуску новин за 3 червня станом на 15:00 – Проти енергокомпаній Німеччини і низки інших європейських країн, що беруть участь в будівництві трубопроводу "Північний потік-2", адміністрація президента США Дональда Трампа готує санкції. На Михайлівській площі в Києві відбувся 26-й "Пробіг під каштанами" під гаслом "Біжу заради маленьких сердець".

Також у випуску:

Російсько-терористичні війська обстріляли пункт пропуску Березове.

У Львові черги до відділів соцзахисту.

Українці виступлять на міжнародному танковому турнірі у Німеччині.

 

Теги: Новини політики благочинність Новини Києва Північний потік-2 Дональд Трамп Санкції Новини США Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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