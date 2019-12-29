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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019
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      Випуск новин за 15:00: Сходження лавини в Альпах. Заборона на феєрверки

      Випуск новин 4 Читать новость на русском

      У випуску новин за 29 грудня станом на 15:00 – в італійських Альпах снігова лавина накрила німецьких туристів. В результаті катаклізму загинула 25-річна жінка та двоє дітей. Уже кілька років в Україні діє заборона на використання феєрверків у новорічну ніч. Чому початок року треба відсвяткувати без гучних вибухів – з'ясовували журналісти 24 каналу.

      Також у випуску: 

      За попередніми даними, під час обміну Київ передав проросійським бойовикам 123 особи, а в Україну з ОРДЛО повернулися 77 полонених.

      У Відні тривають газові перемовини щодо транзитного контракту України й Росії: сьогодні українська сторона розраховує вийти на фінішну пряму.

      У американському місті Лафаєт впав невеличкий літак. Внаслідок аварії лише один з пасажирів на борту вижив.

      Проросійські бойовики вісім разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. На щастя, обійшлося без втрат.

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      Теги: Новини України Випуск новин Стихійні лиха Новини Львова Новорічні свята
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