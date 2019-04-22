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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ НА ШРІ-ЛАНЦІ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ НА ШРІ-ЛАНЦІ

      Випуск новин за 15:00: Синютка у відставці. Паралельний підрахунок голосів

      Випуск новин 8 Читать новость на русском

      У випуску новин за 22 квітня станом на 15:00 – відставку подав голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка. Про це він заявив під час наради. Уперше про своє звільнення Синютка заговорив ще після першого туру виборів президента. Громадянська організація "Опора" констатує, що під час перегонів спостерігачі не зафіксувати фактів підкупу виборців.

      Також у випуску:

      На Донбасі внаслідок ворожих обстрілів загинув один боєць.

      Віктор Янукович привітав Володимира Зеленського з перемогою.

      Реакція Петра Порошенка на результатів екзит-полів.

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      Теги: Випуск новин ЦВК
      Джерело: 24 канал
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