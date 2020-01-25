Випуск новин за 15:00: Ситуація на фронті. ДТП на Київщині
У випуску новин за 25 січня станом на 15:00 – на передовій минулої доби поранення отримав військовий. Нині його стан задовільний – кажуть в Міноборони. Загалом бойовики 12 разів обстріляли наші позиції. Поблизу Ірпеня, що на Київщині, автомобіль Hyundai злетів з дороги і опинився у річці Буча. Чоловік зміг врятуватися сам і витягти на берег дитину.
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