Випуск новин за 15:00: Ситуація на фронті. ДТП на Київщині

У випуску новин за 25 січня станом на 15:00 – на передовій минулої доби поранення отримав військовий. Нині його стан задовільний – кажуть в Міноборони. Загалом бойовики 12 разів обстріляли наші позиції. Поблизу Ірпеня, що на Київщині, автомобіль Hyundai злетів з дороги і опинився у річці Буча. Чоловік зміг врятуватися сам і витягти на берег дитину.

Також у випуску: Жертвами небезпечного коронавірусу в Китаї стали вже понад 40 осіб. У космосі вперше спекли печиво. Першу смерть від грипу зафіксували у Дніпрі, там помер дворічний хлопчик.