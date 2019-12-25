Випуск новин за 15:00: Ситуація на фронті. Вертеп у Києві

У випуску новин за 25 грудня станом на 15:00 – за минулу добу два військових отримали поранення внаслідок обстрілів російських найманців. Святковий різдвяний вертеп пройшовся вулицями Києва.

Також у випуску: Зеленський підписав закон про остаточну ліквідацію так званих "майданчиків Яценка". Прокуратура Криму зареєструвала провадження про незаконний перетин українського кордону через перший російський потяг, який проїхав Керченським мостом. У Парижі на Різдво французи залишилися без метро та залізниці.