Випуск новин за 15:00: Ситуація на фронті. Вертеп у Києві
У випуску новин за 25 грудня станом на 15:00 – за минулу добу два військових отримали поранення внаслідок обстрілів російських найманців. Святковий різдвяний вертеп пройшовся вулицями Києва.
Також у випуску:
Зеленський підписав закон про остаточну ліквідацію так званих "майданчиків Яценка".
Прокуратура Криму зареєструвала провадження про незаконний перетин українського кордону через перший російський потяг, який проїхав Керченським мостом.
У Парижі на Різдво французи залишилися без метро та залізниці.
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