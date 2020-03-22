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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Випуск новин за 15:00: Ситуація з коронавірусом у Львові. Землетрус у Хорватії

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 22 березня станом на 15:00 – на Львівщині побільшало хворих з підозрою на коронавірус. До вже наявних пацієнтів додалась ще 21 людина. Одразу два сильних землетруса сталися в Хорватії. Поки що немає офіційної інформації про постраждалих.

      Також у випуску:

      Коронавірус продовжує ширитись Україною. Цієї доби інфекцію підхопили ще 6 наших громадян.

      У містечку Заліщики коронавірус виявили у священника. Зараз режим надзвичайної ситуації ввели практично у всіх південних районах Тернопільщини і в самому обласному центрі.

      Сьогодні опівночі повністю закривають пункти пропуску на окуповану територію.

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      Теги: Коронавірус в Україні Землетрус Випуск новин
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