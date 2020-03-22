Випуск новин за 15:00: Ситуація з коронавірусом у Львові. Землетрус у Хорватії

У випуску новин за 22 березня станом на 15:00 – на Львівщині побільшало хворих з підозрою на коронавірус. До вже наявних пацієнтів додалась ще 21 людина. Одразу два сильних землетруса сталися в Хорватії. Поки що немає офіційної інформації про постраждалих.

Також у випуску: Коронавірус продовжує ширитись Україною. Цієї доби інфекцію підхопили ще 6 наших громадян. У містечку Заліщики коронавірус виявили у священника. Зараз режим надзвичайної ситуації ввели практично у всіх південних районах Тернопільщини і в самому обласному центрі. Сьогодні опівночі повністю закривають пункти пропуску на окуповану територію.