Випуск новин за 15:00: Ситуація з коронавірусом у Львові. Землетрус у Хорватії
У випуску новин за 22 березня станом на 15:00 – на Львівщині побільшало хворих з підозрою на коронавірус. До вже наявних пацієнтів додалась ще 21 людина. Одразу два сильних землетруса сталися в Хорватії. Поки що немає офіційної інформації про постраждалих.
Також у випуску:
Коронавірус продовжує ширитись Україною. Цієї доби інфекцію підхопили ще 6 наших громадян.
У містечку Заліщики коронавірус виявили у священника. Зараз режим надзвичайної ситуації ввели практично у всіх південних районах Тернопільщини і в самому обласному центрі.
Сьогодні опівночі повністю закривають пункти пропуску на окуповану територію.
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