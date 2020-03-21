Випуск новин за 15:00: Скасування пільг у Вінниці. Перший випадок коронавірусу у Львові

У випуску новин за 21 березня станом на 15:00 – у Вінниці місцева влада прийняла рішення скасувати безоплатний проїзд для пільгових категорій на час карантину. Обмеження будуть діяти в годину пік – зранку та ввечері. Перший випадок коронавірусу у Львові підтвердили у 58-річного чоловіка, який нещодавно повернувся з Німеччини.

Також у випуску: Іспанський канал зняв сюжет про те, що країні бракує засобів індивідуального захисту. На відео показали, як розвантажують коробки української фірми "Бук", яка займається виробництвом респіраторів. У Дніпрі, аби завадити поширенню коронавірусу, дезінфікують вулиці. Коронавірус діагностували у дружини заступника голови Харківської обласної ради. Втім, сам Олексій Кучер спростовує інформацію про наявність інфекції в регіоні.