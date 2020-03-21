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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Випуск новин за 15:00: Скасування пільг у Вінниці. Перший випадок коронавірусу у Львові

      Випуск новин -

      У випуску новин за 21 березня станом на 15:00 – у Вінниці місцева влада прийняла рішення скасувати безоплатний проїзд для пільгових категорій на час карантину. Обмеження будуть діяти в годину пік – зранку та ввечері. Перший випадок коронавірусу у Львові підтвердили у 58-річного чоловіка, який нещодавно повернувся з Німеччини.

      Також у випуску:

      Іспанський канал зняв сюжет про те, що країні бракує засобів індивідуального захисту. На відео показали, як розвантажують коробки української фірми "Бук", яка займається виробництвом респіраторів.

      У Дніпрі, аби завадити поширенню коронавірусу, дезінфікують вулиці. 

      Коронавірус діагностували у дружини заступника голови Харківської обласної ради. Втім, сам Олексій Кучер спростовує інформацію про наявність інфекції в регіоні. 

      Померла Ірина Бекешкіна – відома українська соціологиня
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      Теги: Новини Львова Вінниця Випуск новин
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