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      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД 9 ТРАВНЯ
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      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД 9 ТРАВНЯ

      Випуск новин за 15:00: Скаутський з'їзд на Черкащині. Обстріли на Донбасі

      Випуск новин 3 Читать новость на русском

      У випуску новин за 11 травня станом на 15:00 – на Черкащині триває збір-похід скаутів "Козацькими шляхами". Понад тисяча підлітків з усієї України розбили наметове містечко біля Виграєва та живуть в екстремальних умовах лісу. На фронті ворог продовжує гатити з мінометів по позиціях наших військових, один український захисник поранений.

      Також у випуску:

      Садовий заявив, що готовий боротися за посаду прем'єр-міністра України.

      Представник держдепартаменту США Курт Волкер заявив, що Росія на Донбасі погіршила життя навіть російськомовних, яких прийшла "захищати".

      У Донецькому СІЗО вбили неповнолітнього хлопця, зараз там проводяться обшуки камер.

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      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Війна Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
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