Випуск новин за 15:00: Скаутський з'їзд на Черкащині. Обстріли на Донбасі
У випуску новин за 11 травня станом на 15:00 – на Черкащині триває збір-похід скаутів "Козацькими шляхами". Понад тисяча підлітків з усієї України розбили наметове містечко біля Виграєва та живуть в екстремальних умовах лісу. На фронті ворог продовжує гатити з мінометів по позиціях наших військових, один український захисник поранений.
Також у випуску:
Садовий заявив, що готовий боротися за посаду прем'єр-міністра України.
Представник держдепартаменту США Курт Волкер заявив, що Росія на Донбасі погіршила життя навіть російськомовних, яких прийшла "захищати".
У Донецькому СІЗО вбили неповнолітнього хлопця, зараз там проводяться обшуки камер.
Джерело: 24 канал
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