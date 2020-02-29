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      АТАКА РОСІЇ НА ТУРЕЧЧИНУ В СИРІЇ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Випуск новин за 15:00: Смерть на дні народженні блогерки. Вибух у Дніпрі

      Випуск новин -

      У випуску новин за 29 лютого станом на 15:00 – у Москві святкування дня народження блогерка Катерина Діденко закінчилося смертю чоловіка іменинниці. Ще четверо гостей нині перебувають у лікарні з хімічними опіками та отруєнням. Від вибуху в Дніпрі дитині відірвало руку. Нещасний випадок стався зранку в одному зі спальних районів міста.

      Також у випуску:

      В Україні нині не зафіксовано жодного випадку коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба міністерства охорони здоров'я.

      В останній день лютого синоптики прогнозують теплу та суху погоду на більшості території країни.

      У Харкові оголосили підозру 56 учасникам конфлікту на ринку "Барабашова".

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      Теги: Новини Дніпра Випуск новин
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