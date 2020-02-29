Випуск новин за 15:00: Смерть на дні народженні блогерки. Вибух у Дніпрі
У випуску новин за 29 лютого станом на 15:00 – у Москві святкування дня народження блогерка Катерина Діденко закінчилося смертю чоловіка іменинниці. Ще четверо гостей нині перебувають у лікарні з хімічними опіками та отруєнням. Від вибуху в Дніпрі дитині відірвало руку. Нещасний випадок стався зранку в одному зі спальних районів міста.
Також у випуску:
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