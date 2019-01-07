Випуск новин за 15:00: Смертельна аварія в Чорному морі. Негода в Україні
У випуску новин за 7 січня станом на 15:00 – вантажне судно, що йшло під панамським прапором, затонуло в Чорному морі біля берегів Туреччини. Серед загиблих – четверо українців. За попередньою інформацією, причиною аварії стали погодні умови. У Запорізькій та Донецькій областях через різке погіршення погодних умов обмежили рух для великогабаритного транспорту.
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Джерело: 24 канал
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