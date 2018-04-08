Випуск новин за 15:00: Смертельна ДТП в окупованому Криму. Перевірка літаків Україною

У випуску новин за 8 квітня станом на 15:00 – в окупованому Криму електричка протаранила мікроавтобус, п'ятеро людей загинули. Україна перевірить свої літаки в Сирії, Іраку та Ірані. Зокрема, перевірятимуть інформацію про сирійську компанію "Шам Вінгс" і перевезення нею російських найманців між Дамаском і Ростовом-на-Дону.

Також у випуску: Екіпаж судна "Норд" намагався незаконно виїхати з України. Де і як українці святкують великдень. Щонайменше 70 людей загинули внаслідок хімічної атаки у Сирії. У Держдепартаменті США заявили, що Росія відповідальна за цю трагедію. Колишньому російському розвіднику Сергію Скрипалю та його доньці Юлії пропонують змінити імена і переїхати до Сполучених Штатів. В Угорщині тривають парламентські вибори.