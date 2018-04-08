Випуск новин за 15:00: Смертельна ДТП в окупованому Криму. Перевірка літаків Україною
У випуску новин за 8 квітня станом на 15:00 – в окупованому Криму електричка протаранила мікроавтобус, п'ятеро людей загинули. Україна перевірить свої літаки в Сирії, Іраку та Ірані. Зокрема, перевірятимуть інформацію про сирійську компанію "Шам Вінгс" і перевезення нею російських найманців між Дамаском і Ростовом-на-Дону.
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Джерело: 24 Канал
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