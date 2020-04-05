Випуск новин за 15:00: Смог у Києві. Скандал у супермаркеті Полтави
У випуску новин за 5 квітня станом на 15:00 – через пожежі у Києві, Чорнобилі та загалом у Київській області в столиці зафіксували забруднене повітря. Кияни скаржаться на сильний запах гару. Смог охопив переважно правий берег столиці. Кілька днів тому в одному з полтавських супермаркетів покупець кинув гроші в обличчя продавчині. Проти чоловіка відкрили справу за фактом хуліганства.
Також у випуску:
На Луганщині прикордонник влаштував масштабну смертельну ДТП. Внаслідок аварії загинуло двоє чоловіків, сам водій вижив. Обставини аварії наразі встановлюють слідчі ДБР.
Медики у місті Гуаякіль, що в Еквадорі, не встигають надавати людям допомогу. За підрахунками місцевої влади, щодня з вулиць збирають до 100 померлих від коронавірусу.
Українських лікарів у Неаполі привітали піснями Руслани. Щовечора у місті влаштовують флешмоб, аби подякувати медикам, які рятують життя хворих на COVID-19.
Масштабну пожежу на Хрещатику вдалося здолати. На центральній вулиці Києва загорілися підземні комунікації. Без світла залишилися Нацбанк, Український дім, кілька торговельних центрів та низка вулиць.
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