Випуск новин за 15:00: Смог у Києві. Скандал у супермаркеті Полтави

У випуску новин за 5 квітня станом на 15:00 – через пожежі у Києві, Чорнобилі та загалом у Київській області в столиці зафіксували забруднене повітря. Кияни скаржаться на сильний запах гару. Смог охопив переважно правий берег столиці. Кілька днів тому в одному з полтавських супермаркетів покупець кинув гроші в обличчя продавчині. Проти чоловіка відкрили справу за фактом хуліганства.

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