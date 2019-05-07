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      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
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      Випуск новин за 15:00: Сніг у Карпатах. Перший Всеукраїнський форум військових письменників

      Випуск новин 53 Читать новость на русском

      У випуску новин за 7 травня станом на 15:00 – на Прикарпатті у гірських селах Верховинського району випало до 10 сантиметрів снігу. Дороги у районі Буковецького перевалу теж вкриті снігом. Про погіршення погодних умов попереджають і рятувальники. У Львові стартував перший Всеукраїнський форум військових письменників. Упродовж трьох днів заплановано два десятки заходів.

      Також у випуску:

      Петро Порошенко не зміг прийти на допит у ГПУ, натомість у цей момент був на церемонії присяги суддів Верховного суду.

      50-річна українка Тетяна Бєлік, яка зазнала травм внаслідок авіакатастрофи в російському аеропорту Шереметьєво й досі перебуває у важкому стані.

      Сьогодні судді новоствореного Антикорупційного Суду обирають собі очільника і дату старту роботи.

      blog_ava
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      Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Книги Карпати Погода
      Джерело: 24 канал
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