Випуск новин за 15:00: Сніг у Карпатах. Перший Всеукраїнський форум військових письменників

У випуску новин за 7 травня станом на 15:00 – на Прикарпатті у гірських селах Верховинського району випало до 10 сантиметрів снігу. Дороги у районі Буковецького перевалу теж вкриті снігом. Про погіршення погодних умов попереджають і рятувальники. У Львові стартував перший Всеукраїнський форум військових письменників. Упродовж трьох днів заплановано два десятки заходів.

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