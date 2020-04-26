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      ЧОРНОБИЛЬ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ
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      ЧОРНОБИЛЬ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

      Випуск новин за 15:00: Спалах COVID-19 у психлікарні Харкова. Ситуація на фронті

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      Випуск новин з Катериною Соляр
      Випуск новин з Катериною Соляр / 24 канал

      У випуску новин за 26 квітня станом на 15:00 – спалах коронавірусу зафіксували у Харківській обласній психіатричній лікарні, там – вже 11 хворих. Про це повідомив голова ХОДА Олексій Кучер. Російські найманці обстріляли із зенітної установки позиції ЗСУ поруч з Широкиним, а біля Лебединського гатять з БМП. На щастя, поранених немає.

      Також у випуску: 

      Росія та Бразилія стали новими лідерами за швидкістю поширення COVID-19. Там за останню добу зареєстрували майже 6 тисяч нових випадків у кожній.

      У Запоріжжі – спалах коронавірусу у гуртожитку. COVID-19 виявили у 13 з 200 людей, які мешкають у одному будинку. Першою захворіла жінка-медпрацівник.

      В'язні в Чернівецькому СІЗО збунтувалися проти хворого на коронавірус. Для з'ясування всіх обставин на місце виїхали представники Мін'юсту.

      Сотні фермерів вийшли на протест проти карантину у Херсоні. Люди виступають проти закриття ринків, бо втрачають від цього свій заробіток. 

       

      Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини Харкова Випуск новин
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