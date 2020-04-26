Випуск новин за 15:00: Спалах COVID-19 у психлікарні Харкова. Ситуація на фронті

У випуску новин за 26 квітня станом на 15:00 – спалах коронавірусу зафіксували у Харківській обласній психіатричній лікарні, там – вже 11 хворих. Про це повідомив голова ХОДА Олексій Кучер. Російські найманці обстріляли із зенітної установки позиції ЗСУ поруч з Широкиним, а біля Лебединського гатять з БМП. На щастя, поранених немає.

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