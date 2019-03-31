Випуск новин за 15:00: Спостереження порушень громадськими активістами. Вплив Кремля на вибори
У випуску новин за 31 березня станом на 15:00 – українські громадські активісти одразу з кількох організацій створили мережу спостереження за виборами. Близько тисячі охочих в 16-ти регіонах України моніторять хід голосування, аби не допустити фальсифікацій та порушень. Кремль спробує вплинути на вибори в Україні.
Також у випуску:
Українці активно голосують за кордоном.
Андрій Парубій на Віталій Кличко проголосували на виборах.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі