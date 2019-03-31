Випуск новин за 15:00: Спостереження порушень громадськими активістами. Вплив Кремля на вибори

У випуску новин за 31 березня станом на 15:00 – українські громадські активісти одразу з кількох організацій створили мережу спостереження за виборами. Близько тисячі охочих в 16-ти регіонах України моніторять хід голосування, аби не допустити фальсифікацій та порушень. Кремль спробує вплинути на вибори в Україні.

Також у випуску: Українці активно голосують за кордоном. Андрій Парубій на Віталій Кличко проголосували на виборах.

Джерело: 24 канал