Випуск новин за 15:00: Сутички в Одесі. Кім Чен Ин з'явився на публіці
У випуску новин за 2 травня станом на 15:00 – у 6 річницю заворушень, які сталися в Одесі і забрали 48 життів, знову конфліктували люди. Всупереч чуткам про погіршення здоров'я і навіть смерть, лідер КНДР Кім Чен Ин таки з'явився на публіці. Це трапилось вперше за 3 тижні.
Також у випуску новин на 24 каналі:
Китай почав розслідувати причини виникнення COVID-19 в Ухані.
У Мукачеві ухвалили рішення про послаблення карантину.
Президент США Дональд Трамп обрав нового посла США в Україні.
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