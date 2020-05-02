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      Випуск новин за 15:00: Сутички в Одесі. Кім Чен Ин з'явився на публіці

      Випуск новин -

      У випуску новин за 2 травня станом на 15:00 – у 6 річницю заворушень, які сталися в Одесі і забрали 48 життів, знову конфліктували люди. Всупереч чуткам про погіршення здоров'я і навіть смерть, лідер КНДР Кім Чен Ин таки з'явився на публіці. Це трапилось вперше за 3 тижні.

      Також у випуску новин на 24 каналі

      Китай почав розслідувати причини виникнення COVID-19 в Ухані.

      У Мукачеві ухвалили рішення про послаблення карантину.

      Президент США Дональд Трамп обрав нового посла США в Україні.

      Теги: Кім Чен Ин Сутички в Одесі Новини Одеси Випуск новин
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