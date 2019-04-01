Випуск новин за 15:00: Свіжі дані підрахунку голосів від ЦВК. Реакція світової преси на вибори
У випуску новин за 1 березня станом на 15:00 – наразі підрахували 80,33% голосів виборців. Лідирує Володимир Зеленський із показником 30,41%, Петро Порошенко – 16,03%. Журналісти 24 каналу дослідили, як реагують світові медіа на результати першого туру українських виборів президента.
Також у випуску:
На Тернопільщині хулігани ломились на виборчу дільницю, бо думали, що там дискотека.
Перебіг голосування у регіонах України.
Бойовики обстріляли позиції ЗСУ в районі Лебединського.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі