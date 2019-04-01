Випуск новин за 15:00: Свіжі дані підрахунку голосів від ЦВК. Реакція світової преси на вибори

У випуску новин за 1 березня станом на 15:00 – наразі підрахували 80,33% голосів виборців. Лідирує Володимир Зеленський із показником 30,41%, Петро Порошенко – 16,03%. Журналісти 24 каналу дослідили, як реагують світові медіа на результати першого туру українських виборів президента.

Також у випуску: На Тернопільщині хулігани ломились на виборчу дільницю, бо думали, що там дискотека. Перебіг голосування у регіонах України. Бойовики обстріляли позиції ЗСУ в районі Лебединського.

Джерело: 24 канал