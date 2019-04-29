Випуск новин за 15:00: Святкування Поливаного понеділка. Підтоплення на Тернопільщині

У випуску новин за 29 квітня станом на 15:00 – Поливаний понеділок святкують у різних містах України, а найбільш цікаві заходи проходять у Києві та Львові. В останньому до святкових розваг традиційно приєднався й мер міста Андрій Садовий. Через сильні зливи підтопило Тернопільщину, найбільше постраждало 4 райони: там підтоплені дороги, господарства та повалені дерева.

Також у випуску: У сімферопольському СІЗО українському політв'язню Бекірову не надають медикаментів, ймовірність виникнення у нього діабетичної коми зростає кожного дня. Бенкулу, західну провінцію Індонезії, заливають тропічні дощі. Внаслідок природного лиха загинуло вже понад 30 людей. В американському Балтіморі невідомий розстріляв людей просто на подвір'ї баптистської церкви.

Джерело: 24 канал