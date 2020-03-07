Випуск новин за 15:00: Тести на коронавірус. Смерть іранського політика від коронавірусу

У випуску новин за 7 березня станом на 15:00 – всі 16 українців, в яких підозрювали коронавірус, здорові. Про це свідчать результати аналізів. Загалом у лабораторії центру громадського здоров'я досліджували 20 зразків, ще 4 перебувають в роботі. Від коронавірусу померла депутатка парламенту Ірану Фатіма Рахбар. Експерти кажуть, що хвороба швидко поширюється в державних установах і по всій країні.

Також у випуску: На засіданні Ради Безпеки ООН Вашингтон заблокував заяву щодо перемир'я у Сирії, про яке раніше домовились Ердоган та Путін. Американський президент Дональд Трамп подав в суд на телеканал CNN за навмисне розповсюдження неправдивої інформації. На Луганщині підірвалась наша бойова машина піхоти. Один український воїн загинув, ще троє отримали поранення. Крім того, внаслідок обстрілів, поранення отримав ще один військовий.