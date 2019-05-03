Випуск новин за 15:00: Трагедія на Миколаївщині. Конкурс на посаду речника Зеленського

У випуску новин за 3 травня станом на 15:00 – на Миколаївському сміттєзвалищі стався обвал сміття. Внаслідок цього загинула 9-річна дитина ромської національності. У прес-службі Володимира Зеленського повідомили, що стати речником новообраного президента хочуть три тисячі людей. Серед кандидатів – професійні журналісти, піар-менеджери, телеведучі, блогери, актори і навіть студенти.

Також у випуску:

Невідомі влаштували розбійний напад і пограбували будинок нардепа від "Народного фронту" Павла Пинзеника під Києвом.

Офіційні результати виборів опублікували у газеті "Голос України": за підсумками другого туру обраним президентом став Володимир Зеленський.

Рік тому на Донбасі завершилась Антитерористична операція: реагуючи на нові виклики її переформатували в Операцію об'єднаних сил.

В Індії вирує один з найпотужніших циклонів за останні чверть століття, на східному узбережжі країни евакуювали майже мільйон жителів.