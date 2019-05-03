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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ

      Випуск новин за 15:00: Трагедія на Миколаївщині. Конкурс на посаду речника Зеленського

      Випуск новин 26 Читать новость на русском

      У випуску новин за 3 травня станом на 15:00 – на Миколаївському сміттєзвалищі стався обвал сміття. Внаслідок цього загинула 9-річна дитина ромської національності. У прес-службі Володимира Зеленського повідомили, що стати речником новообраного президента хочуть три тисячі людей. Серед кандидатів – професійні журналісти, піар-менеджери, телеведучі, блогери, актори і навіть студенти.

      Також у випуску:

      Невідомі влаштували розбійний напад і пограбували будинок нардепа від "Народного фронту" Павла Пинзеника під Києвом.

      Офіційні результати виборів опублікували у газеті "Голос України": за підсумками другого туру обраним президентом став Володимир Зеленський.

      Рік тому на Донбасі завершилась Антитерористична операція: реагуючи на нові виклики її переформатували в Операцію об'єднаних сил.

      В Індії вирує один з найпотужніших циклонів за останні чверть століття, на східному узбережжі країни евакуювали майже мільйон жителів.

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      сьогодні
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      Теги: Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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