16:10
6 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Росії підсунули несправжнього Путіна. Депутати РФ поїхали на заробітки
      Вєсті Кремля
      19:25, 4 травня
      Вєсті.UA. Жир: Олег Винник допоможе Зеленському. Гроші Коломойського для Ляшка
      Вєсті.UA
      18:48, 4 травня
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Татуювання для всіх
      Згадати все
      23:20, 3 травня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО

      Випуск новин за 15:00: У Карпатах обірвався автобус з туристами. Черга на кордоні з Польщею

      Випуск новин 31 Читать новость на русском

      У випуску новин за 6 травня станом на 15:00 – на Прикарпатті з обриву у річку Чорний Черемош злетіла вантажівка із туристами. Загинуло троє осіб, ще троє із травмами у лікарні. У пункті пропуску Краківці застрягли 250 автомобілів, повідомляють прикордонники. Краща ситуація в Угриневі, опівдні там нарахували 80 машин.

      Також у випуску:

      Біля станції метро Чернігівська у Києві автомобілі та трамваї фактично пливуть дорогою.

      Авіакатастрофа в аеропорту "Шереметьєво": у згорілому літаку вже вилучили 2 з 4 чорних ящиків.

      Генпрокуратура викликала на допит Президента України Петра Порошенка, – ЗМІ.

      blog_ava
      Список загиблих в авіакатастрофі у "Шереметьєво": чи є серед них українці (оновлено)
      сьогодні
      5530
      Теги: Випуск новин Аварії та ДТП Жертви Карпати Новини Польщі
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Тричі слава українським піхотинцям! Сьогодні – їх день!
      сьогодні , 15:40 Тричі слава українським піхотинцям! Сьогодні – їх день!
      Дід Панас 80
      Заборонена акція на 9 травня: хто стоїть за українською версією "Безсмертного полку"
      сьогодні , 14:31 Заборонена акція на 9 травня: хто стоїть за українською версією "Безсмертного полку"
      Тетяна Мартинюк 1131
      НАБУ завершило розслідування проти Труханова
      сьогодні , 12:42 НАБУ завершило розслідування проти Труханова
      650
      Робота над помилками: що потрібно змінити у виборчому законодавстві?
      сьогодні , 12:00 Робота над помилками: що потрібно змінити у виборчому законодавстві?
      Олег Постернак 370
      Украина значительно сократила закупку ядерного топлива в России
      сьогодні , 08:40 Украина значительно сократила закупку ядерного топлива в России
      Злой Одессит 1493
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня 2018 , 20:54
      Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
       23 січня 2018 , 15:40
      Випуск новин за 20:00: Масштабна пожежа в Києві. Перевірка безпеки в українських ТЦ
       28 березня 2018 , 21:13
      Підсумковий випуск новин 15 травня станом на 21:00
       15 травня 2016 , 23:03
      Випуск новин за 14:00: Втрати на фронті. Погоня за п'яним водієм на Рівненщині
       15 квітня , 15:28
      Випуск новин за 14:00: Апеляція у справі Мангера. Ситуація з опаленням у Смілі
       28 лютого , 14:30
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук