Випуск новин за 15:00: У Карпатах обірвався автобус з туристами. Черга на кордоні з Польщею

У випуску новин за 6 травня станом на 15:00 – на Прикарпатті з обриву у річку Чорний Черемош злетіла вантажівка із туристами. Загинуло троє осіб, ще троє із травмами у лікарні. У пункті пропуску Краківці застрягли 250 автомобілів, повідомляють прикордонники. Краща ситуація в Угриневі, опівдні там нарахували 80 машин.

Також у випуску: Біля станції метро Чернігівська у Києві автомобілі та трамваї фактично пливуть дорогою. Авіакатастрофа в аеропорту "Шереметьєво": у згорілому літаку вже вилучили 2 з 4 чорних ящиків. Генпрокуратура викликала на допит Президента України Петра Порошенка, – ЗМІ.

Джерело: 24 канал