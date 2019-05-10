17:11
10 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД 9 ТРАВНЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Провальне 9 травня у Москві. Новий Сталін у Росії
      Вєсті Кремля
      21:43, 9 травня
      Вєсті.UA: Зеленський образився не на жарт. Грандіозні повернення Надії Савченко
      Вєсті.UA
      19:52, 9 травня
      Скільки Україні коштують проросійські марші до 9 травня: вражаюча цифра
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Татуювання для всіх
      Згадати все
      23:20, 3 травня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД 9 ТРАВНЯ

      Випуск новин за 15:00: У львівському ліцеї розпилили газ. Акція на підтримку Сенцова

      Випуск новин 33 Читать новость на русском

      У випуску новин за 10 травня станом на 15:00 – у Львівському ліцеї "Оріана" розпилили газ. Вчителі одразу відчинили вікна та викликали медиків. Після надання допомоги кількох дітей, яким стало зле, відпустили додому. Олег Сенцов уже п'ять років сидить за ґратами. До річниці ув'язнення Сенцова у Києві активісти влаштували ходу до 14 посольств країн-членів Ради Європи.

      Також у випуску:

      У Харкові невідомі підірвали банкомат, аби забрати з нього гроші.

      Міжнародний трибунал завершив розглядати позов України про незаконне утримання військових моряків.

      Коломойський заявив, що бачить Арсена Авакова прем'єр-міністром.

      blog_ava
      Оксана Муха отримала звання "Заслуженої артистки України"
      сьогодні
      5605
      Теги: Новини Києва Олег Сенцов Випуск новин Новини Львова Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Зеленский не тот, каким рисовала его Россия
      сьогодні , 17:00 Зеленский не тот, каким рисовала его Россия
      Павло Казарін 240
      Який хитрий план вигадав Луценко, аби зберегти посаду генпрокурора
      сьогодні , 16:30 Який хитрий план вигадав Луценко, аби зберегти посаду генпрокурора
      Сергій Лещенко 659
      Підсумки Google I/O 2019: що представила компанія
      сьогодні , 15:30 Підсумки Google I/O 2019: що представила компанія
      191
      Він не здасться без бою? Хто з олігархів штовхає Вакарчука на парламентські вибори
      сьогодні , 15:00 Він не здасться без бою? Хто з олігархів штовхає Вакарчука на парламентські вибори
      Наталя Ромашова 2160
      Які корисні властивості рослинного молока
      сьогодні , 14:30 Які корисні властивості рослинного молока
      Юлія Девда 235
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня 2018 , 20:54
      Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
       23 січня 2018 , 15:40
      Випуск новин за 20:00: Масштабна пожежа в Києві. Перевірка безпеки в українських ТЦ
       28 березня 2018 , 21:13
      Підсумковий випуск новин 15 травня станом на 21:00
       15 травня 2016 , 23:03
      Випуск новин за 14:00: Втрати на фронті. Погоня за п'яним водієм на Рівненщині
       15 квітня , 15:28
      Випуск новин за 14:00: Апеляція у справі Мангера. Ситуація з опаленням у Смілі
       28 лютого , 14:30
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук