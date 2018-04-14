Випуск новин за 15:00: Реакція світу на удар по Сирії. ДТП в Києві
У випуску новин за 14 квітня станом на 15:00 – коаліція Західних країн цієї ночі нанесла ракетний удар по об'єктах у Сирії. Союзники у Вашингтоні, Лондоні та Парижі показали, як вони готові боротися із військовими злочинцями, натомість союзники Асада у Кремлі і Тегерані пообіцяли помститися. У Києві сталося незвичайне ДТП з піруетами, водій легковика на великій швидкості не вписався у поворот.
Також у випуску:
Бойовики за підтримки Росії затоплюють радіоактивну шахту на Донбасі.
Ватажка "тітушок" Сяркісян затримали, а потім відпустили під особисте зобов'язання.
Черкащани самотужки садять клени, черешні та липи у всіх парках міста.
На Закарпатті машину змило в річку.
Джерело: 24 Канал
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