Випуск новин за 15:00: Українські моряки у полоні РФ. Деталі конфлікту на Азові

У випуску новин за 2 грудня станом на 15:00 – російська омбудвумен відвідала українських моряків у московському СІЗО. Міжнародна група розслідувачів Bellingcat повідомила, що обстріл російськими військовими українського катера відбувся поза територіальними водами РФ.

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