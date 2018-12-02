Випуск новин за 15:00: Українські моряки у полоні РФ. Деталі конфлікту на Азові
У випуску новин за 2 грудня станом на 15:00 – російська омбудвумен відвідала українських моряків у московському СІЗО. Міжнародна група розслідувачів Bellingcat повідомила, що обстріл російськими військовими українського катера відбувся поза територіальними водами РФ.
Також у випуску:
У грузинському Тбілісі затримали п'ятеро українців, серед них – Лука Чхетія, який воював у батальйоні "Донбас".
Поліція затримала трьох осіб причетних до обвалу даху у спортзалі школи у Вишневому.
У Франції тривають протести "жовтих жилетів" проти підвищення цін на пальне, поранено вже 92 людини.
У Сан-Франциско представники української діаспори прикувались кайданками біля військового корабля. Таким чином вони вимагають звільнення українських моряків.
Джерело: 24 канал
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