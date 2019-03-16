Випуск новин за 15:00: Українські трамваї в Єгипті. Отруєння чадним газом у Львові

У випуску новин за 16 березня станом на 15:00 – трамваї українського виробництва тепер їздять вулицями єгипетської Александрії. Цей транспорт оснащений кондиціонерами, а також системою візуального інформування про зупинки на шляху курсування. Двоє 13-річних дітей у Львові отруїлись чадним газом. Зараз вони знаходяться в реанімації, та медики запевнили, що їх стан стабільний.

Також у випуску: В озері столичного Дарницького району виявили тіло дівчини. Окупанти святкують п'ять років анексії українського Криму. У Києві запрацював оглядовий майданчик працює на верхівці монумента "Батьківщина-мати". У Парижі представники руху "жовтих жилетів" знову вийшли на акції протесту.