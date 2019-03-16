Випуск новин за 15:00: Українські трамваї в Єгипті. Отруєння чадним газом у Львові
У випуску новин за 16 березня станом на 15:00 – трамваї українського виробництва тепер їздять вулицями єгипетської Александрії. Цей транспорт оснащений кондиціонерами, а також системою візуального інформування про зупинки на шляху курсування. Двоє 13-річних дітей у Львові отруїлись чадним газом. Зараз вони знаходяться в реанімації, та медики запевнили, що їх стан стабільний.
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Джерело: 24 канал
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