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      Випуск новин за 15:00: Українські трамваї в Єгипті. Отруєння чадним газом у Львові

      Випуск новин 40 Читать новость на русском

      У випуску новин за 16 березня станом на 15:00 – трамваї українського виробництва тепер їздять вулицями єгипетської Александрії. Цей транспорт оснащений кондиціонерами, а також системою візуального інформування про зупинки на шляху курсування. Двоє 13-річних дітей у Львові отруїлись чадним газом. Зараз вони знаходяться в реанімації, та медики запевнили, що їх стан стабільний.

      Також у випуску: 

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      Теги: Новини України Випуск новин Єгипет Новини Львова
      Джерело: 24 канал
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