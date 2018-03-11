Випуск новин за 15:00: В гості до Авакова. Напад на українського активіста в Росії
Випуск новин 16:14, 11 березня 139 Читать новость на русском
У випуску новин за 11 березня станом на 15:00 – кілька десятків активістів навідались до будинку, де ймовірно живе міністр внутрішніх справ. Пікетувальники вимагали відставки Авакова. У Санкт-Петербузрі напали на активіста з українським прапором.
Також у випуску:
На Луганщині українські військові затримали бойовика при спробі пробратися на підконтрольну Україні територію.
За минулу добу на фронті поранили одного українського бійця.
Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер збирається приїхати в Україну і навідатись на Донбас.
У Києві підпалили храм Московського партіархату.
Джерело: 24 Канал
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