Випуск новин за 15:00: В гості до Авакова. Напад на українського активіста в Росії

У випуску новин за 11 березня станом на 15:00 – кілька десятків активістів навідались до будинку, де ймовірно живе міністр внутрішніх справ. Пікетувальники вимагали відставки Авакова. У Санкт-Петербузрі напали на активіста з українським прапором.

Також у випуску: На Луганщині українські військові затримали бойовика при спробі пробратися на підконтрольну Україні територію. За минулу добу на фронті поранили одного українського бійця. Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер збирається приїхати в Україну і навідатись на Донбас. У Києві підпалили храм Московського партіархату.