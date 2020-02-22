Випуск новин за 15:00: В Україну йде похолодання. Річниця теракту у Харкові
У випуску новин за 22 лютого станом на 15:00 – від завтра в Україні погіршиться погода, українців очікує хуртовина на дорогах, сильні пориви вітру, мокрий сніг та ожеледиця. 5 років минає з моменту смертельного теракту у Харкові, коли під час Маршу єдності пролунав вибух.
Також у випуску:
У поселенців санаторію у Нових Санжарах епідеміологи взяли необхідні аналізи на коронавіру.
Болгарія може видати Україні підозрюваного у справі убивства Катерини Ганзюк – Олексія Левіна.
Суд відправив затриманого під час сутичок у Нових Санжарах під домашній арешт.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі