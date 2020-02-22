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      НОВІ САНЖАРИ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК
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      Випуск новин за 15:00: В Україну йде похолодання. Річниця теракту у Харкові

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 22 лютого станом на 15:00 – від завтра в Україні погіршиться погода, українців очікує хуртовина на дорогах, сильні пориви вітру, мокрий сніг та ожеледиця. 5 років минає з моменту смертельного теракту у Харкові, коли під час Маршу єдності пролунав вибух.

      Також у випуску:

      У поселенців санаторію у Нових Санжарах епідеміологи взяли необхідні аналізи на коронавіру.

      Болгарія може видати Україні підозрюваного у справі убивства Катерини Ганзюк – Олексія Левіна.

      Суд відправив затриманого під час сутичок у Нових Санжарах під домашній арешт.

      Росія задоволена рішенням Гаазького трибуналу щодо позову України
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      Теги: Новини Харкова Випуск новин
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