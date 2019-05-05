Випуск новин за 15:00: Вбивство поліцейського. ДТП на Вінниччині

У випуску новин за 5 травня станом на 15:00 – невідомий застрелив заступника начальника Баришівського відділення поліції, майора Антона Павленка, інцидент стався в Баришівці під Києвом біля ресторану "Маестро". У селі Жежелів Козятинського району Вінницької області сталася моторошна аварія, внаслідок якої загинули четверо осіб.

Також у випуску: Погрозами щодо проведення Євробачення-2019 в Ізраїлі виступила терористична організація "Ісламський джихад". Новим членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Президент України Петро Порошенко призначив Володимира Горковенка.