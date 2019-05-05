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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО МОВНЕ ПИТАННЯ
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      Випуск новин за 15:00: Вбивство поліцейського. ДТП на Вінниччині

      Випуск новин 28 Читать новость на русском

      У випуску новин за 5 травня станом на 15:00 – невідомий застрелив заступника начальника Баришівського відділення поліції, майора Антона Павленка, інцидент стався в Баришівці під Києвом біля ресторану "Маестро". У селі Жежелів Козятинського району Вінницької області сталася моторошна аварія, внаслідок якої загинули четверо осіб.

      Також у випуску:

      Погрозами щодо проведення Євробачення-2019 в Ізраїлі виступила терористична організація "Ісламський джихад".

      Новим членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Президент України Петро Порошенко призначив Володимира Горковенка.

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      Теги: Випуск новин Поліція Новини Києва Аварії та ДТП Вінниця
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