Випуск новин за 15:00: Вбивство українки в Чорногорії. Горе-батько на Рівненщині
У випуску новин за 12 травня станом на 15:00 – у Чорногорії вбили українську бізнес-вумен Анастасію Лашманову. місцева прокуратура почала розслідувати справу. На Рівненщині батько під час сварки наніс дворічному сину ножові поранення. Дитина у критичному стані в реанімації.
Також у випуску:
Затримання рибалок у морі.
Фінальний відбір в "ігри нескорених".
Стан побитого в польщі українця різко погіршився.
Джерело: 24 Канал
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