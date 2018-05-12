Випуск новин за 15:00: Вбивство українки в Чорногорії. Горе-батько на Рівненщині

У випуску новин за 12 травня станом на 15:00 – у Чорногорії вбили українську бізнес-вумен Анастасію Лашманову. місцева прокуратура почала розслідувати справу. На Рівненщині батько під час сварки наніс дворічному сину ножові поранення. Дитина у критичному стані в реанімації.

Також у випуску: Затримання рибалок у морі. Фінальний відбір в "ігри нескорених". Стан побитого в польщі українця різко погіршився.