Випуск новин за 15:00: Вбивство в Нікополі. Смерть ексзаступник Київської ОДА від COVID-19

У випуску новин за 29 березня станом на 15:00 – в Нікополі на Дніпропетровщині чоловік застрелив поліцейського та разом з сином хотів заховати тіло вбитого. В Києві помер інфікований коронавірусом ексзаступник Київської ОДА Олег Міщенко. Про це у фейсбуці написав його колишній колега Лев Парцхаладзе. Відомо, що ексчиновник підхопив COVID-19 ще всередині місяця.

Також у випуску: Двоє заражених коронавірусом дітей на разі перебувають у важкому стані. Одна – на Вінничині. Інша – на Тернопільщині. З 30 березня Росія закриває кордони. Всі автомобільні, залізничні та пішохідні пропускні пункти будуть закриті для перетину. Літак із захисними масками, костюмами та іншими протиепідемічними засобами з Китаю прибув в Україну. Останній спецрейс прибув до Києва і з Нью-Йорка, додому повернулося ще 359 українців.