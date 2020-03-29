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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Випуск новин за 15:00: Вбивство в Нікополі. Смерть ексзаступник Київської ОДА від COVID-19

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 29 березня станом на 15:00 – в Нікополі на Дніпропетровщині чоловік застрелив поліцейського та разом з сином хотів заховати тіло вбитого. В Києві помер інфікований коронавірусом ексзаступник Київської ОДА Олег Міщенко. Про це у фейсбуці написав його колишній колега Лев Парцхаладзе. Відомо, що ексчиновник підхопив COVID-19 ще всередині місяця.

      Також у випуску:

      Двоє заражених коронавірусом дітей на разі перебувають у важкому стані. Одна – на Вінничині. Інша – на Тернопільщині.

      З 30 березня Росія закриває кордони. Всі автомобільні, залізничні та пішохідні пропускні пункти будуть закриті для перетину.

      Літак із захисними масками, костюмами та іншими протиепідемічними засобами з Китаю прибув в Україну.

      Останній спецрейс прибув до Києва і з Нью-Йорка, додому повернулося ще 359 українців.

      Теги: Коронавірус в Україні Жертви Новини Дніпра Вбивство Випуск новин
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