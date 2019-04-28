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      Випуск новин за 15:00: Великдень на передовій. Стрілянина в синагозі в Каліфорнії

      Випуск новин 51 Читать новость на русском

      У випуску новин за 28 квітня станом на 15:00 – на передовій стріляти не перестають ні на вихідні, ні на свята. Навіть Великдень не привід послабляти пильність. Як пройшла ніч в околицях донецького аеропорту та як наші бійці відзначають Великдень – дізнавався воєнкор 24 каналу. У синагозі в Каліфорнії відбулась стрілянина. Одна людина загинула, троє поранені. Серед постраждалих – рабин синагоги.

      Також у випуску:

      Мозамбік прокотився циклон Кеннет і залишив сотні зруйнованих будинків і щонайменше 5 загиблих.

      Доба на фронті минула під обстрілами, поранено одного нашого захисника. Ворог 13 разів порушував режим припинення вогню.

      В Маріуполі триває ГогольFest – фестиваль сучасного мистецтва, один із найпотужніших культурних заходів в Україні.

      blog_ava
      Навколо традицій: як святкують Пасху в різних регіонах України
      сьогодні
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      Теги: Великдень Випуск новин Стрілянина у синагозі в США
      Джерело: 24 канал
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