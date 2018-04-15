Випуск новин за 17:00: Верховна Рада оновлює ЦВК. Ультиматум Асаду
У випуску новин за 15 квітня станом на 17:00 – парламент за крок до оновлення Центральної виборчої комісії. НАЗК завершило перевірку двох останніх кандидатів. Сирійському диктатору Асаду поставили ультиматум. Якщо він наважиться застосувати хімічну зброю проти мирних людей – ракети США прилетять знов.
Також у випуску:
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Біля будівлі Київенерго у Святошинському районі столиці вночі прогримів вибух.
Джерело: 24 Канал
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