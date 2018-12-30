Випуск новин за 15:00: Виборча реформа в Україні. Листи для бранців Кремля

У випуску новин за 30 грудня станом на 15:00 – депутати вже рік в обидві руки "засівають" гречкою свої округи, де вони збираються повторно балотуватись. Чиновники сподіваються, що змішана партійно-мажоритарна система збережеться. Олег Сенцов, Микола Карпюк та Ігор Кияшко отримали новини від рідних, друзів і простих українців. Електронні листи пройшли цензуру і вручені адресатам ще 29 грудня.

Також у випуску: У центрі Львова авто на єврономерах влетіло в автобусну зупинку. Через серйозні сутички у Бангладеші, де відбуваються парламентські вибори, щонайменше 12 людей загинули. Астрологи та дизайнери розповіли у чому краще зустрічати Новий рік.