Випуск новин за 15:00: Виборча реформа в Україні. Листи для бранців Кремля
У випуску новин за 30 грудня станом на 15:00 – депутати вже рік в обидві руки "засівають" гречкою свої округи, де вони збираються повторно балотуватись. Чиновники сподіваються, що змішана партійно-мажоритарна система збережеться. Олег Сенцов, Микола Карпюк та Ігор Кияшко отримали новини від рідних, друзів і простих українців. Електронні листи пройшли цензуру і вручені адресатам ще 29 грудня.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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