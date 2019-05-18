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      КРИМСЬКІ ТАТАРИ КОАЛІЦІЯ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
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      Випуск новин за 15:00: Вибух гранати у банку на Луганщині. Волонтерський намет у Харкові

      Випуск новин 34 Читать новость на русском

      У випуску новин за 18 травня станом на 15:00 – на Луганщині чоловік прийшов до "Приватбанку" із гранатою. Дізнавшись, що у відділення їдуть правоохоронці, нападник вирішив кинути вибухівку у відвідувачів і співробітників банку, але підірвався сам. При цьому постраждав поліцейський. Волонтерський намет у Харкові таки залишиться у центрі столиці, не задовольнив позов міськради.

      Також у випуску:

      Минулої доби на Донбасі поранили трьох військових.

      Сьогодні в Україні та низці держав світу відзначають День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

      Акції "Хто замовив Катю Гандзюк" 18 травня проводять у щонайменше 40 містах України та 10 світових столицях. 

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Вибух Новини Луганська Новини Харкова Волонтери
      Джерело: 24 канал
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