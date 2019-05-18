Випуск новин за 15:00: Вибух гранати у банку на Луганщині. Волонтерський намет у Харкові

У випуску новин за 18 травня станом на 15:00 – на Луганщині чоловік прийшов до "Приватбанку" із гранатою. Дізнавшись, що у відділення їдуть правоохоронці, нападник вирішив кинути вибухівку у відвідувачів і співробітників банку, але підірвався сам. При цьому постраждав поліцейський. Волонтерський намет у Харкові таки залишиться у центрі столиці, не задовольнив позов міськради.

Також у випуску: Минулої доби на Донбасі поранили трьох військових. Сьогодні в Україні та низці держав світу відзначають День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Акції "Хто замовив Катю Гандзюк" 18 травня проводять у щонайменше 40 містах України та 10 світових столицях.

Джерело: 24 канал