Випуск новин за 15:00: Вибух на російському заводі. Фестиваль коміксів у Києві
У випуску новин за 1 червня станом на 15:00 – у Росії на оборонному заводі пролунали вибухи. Щонайменше 19 людей дістали поранення. У Києві відкрився фестиваль комікс-культури Comic-Con, де щороку збираються фанати з усієї країни.
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Джерело: 24 канал
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