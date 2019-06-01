Випуск новин за 15:00: Вибух на російському заводі. Фестиваль коміксів у Києві

У випуску новин за 1 червня станом на 15:00 – у Росії на оборонному заводі пролунали вибухи. Щонайменше 19 людей дістали поранення. У Києві відкрився фестиваль комікс-культури Comic-Con, де щороку збираються фанати з усієї країни.

Також у випуску: Дональд Трамп запросив Володимира Зеленського до Вашингтона. З тимчасово непідконтрольних територій передали тіло сапера, який три дні тому зник безвісти. У столиці сотні людей вийшли на акцію, аби нагадати, що Росія досі силою утримує українців у своїх тюрмах. Волонтери організували свято для дітей в лікарні "Охматдит".

Джерело: 24 канал