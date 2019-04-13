Випуск новин за 15:00: Вибух під російським посольством. Обвал будинків у Ріо-де-Жанейро

У випуску новин за 13 квітня станом на 15:00 – під російським посольством прогримів вибух. У поліції повідомили, що причиною став розрив високовольтного кабелю. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, лише пошкоджено бруківку. У бразильському Ріо-де-Жанейро обвалилися одразу дві багатоповерхівки. Щонайменше п'ятеро загиблих, ще 13 людей вважаються зниклими.

Також у випуску: На желатиновому заводі у Лисичанську прогримів вибух, загинула одна із працівниць. Європейський союз готується виключити із санкційного списку ще дев'ятьох соратників Віктора Януковича.

Джерело: 24 канал