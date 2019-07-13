Випуск новин за 15:00: Вимога Зеленського звільнити в. о. голови ДФС. Медогляд для Бекірова
У випуску новин за 13 липня станом на 15:00 – президент України Володимир Зеленський вимагає звільнення виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби Олександра Власова. Сталося це під час наради з питань розвитку морських портів України в Одесі. Політв'язню Кремля Едему Бекірову необхідно забезпечити медогляд. Зробити це зобов'язав Росію Європейський суд з прав людини.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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