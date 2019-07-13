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      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 15:00: Вимога Зеленського звільнити в. о. голови ДФС. Медогляд для Бекірова

      Випуск новин 20 Читать новость на русском

      У випуску новин за 13 липня станом на 15:00 – президент України Володимир Зеленський вимагає звільнення виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби Олександра Власова. Сталося це під час наради з питань розвитку морських портів України в Одесі. Політв'язню Кремля Едему Бекірову необхідно забезпечити медогляд. Зробити це зобов'язав Росію Європейський суд з прав людини.

      Також у випуску:

      На Одещині масово отруїлися діти.

      Проросійські бойовики на Донбасі вигадують нові тактичні ходи.

      Теракт у Сомалі: бойовики захопили готель і підірвались, загинули, щонайменше, 26 людей.

      blog_ava
      Літня Універсіада 2019: медальний залік
      сьогодні
      3777
      Теги: Володимир Зеленський Випуск новин Державна фіскальна служба Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 канал
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