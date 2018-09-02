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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН
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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Випуск новин за 15:00: Вирішення долі Томосу. Захисти дитини у Сумах

Випуск новин 61 Читать новость на русском

У випуску новин за 2 вересня станом на 15:00 – у Стамбулі на зборах всіх верховних архиєреїв Константинопольської Православної Церкви розглядають питання надання Україні дозволу на автокефалію. У Сумах бабуся 8-річної Поліни намагається повернути собі онуку, шукати правди вже пішла до суду, адже, каже, соцслужби віддали її онуку на виховання матері, яка її б'є і мордує.

Також у випуску:

Сенцову не дадуть померти, його годуватимуть примусово, таке заявив у інтерв'ю британській газеті The Independent Віктор Медведчук.

Минулої доби один наш боєць загинув, ще двоє отримали поранення.

Молдаванина, якому на три роки заборонений в'їзд до України, сумські прикордонники виявили під час перевірки машини на україно-російському кордоні.

Теги: Новини України Єдина помісна церква Суми Діти і неповнолітні УПЦ КП УПЦ МП УАПЦ Випуск новин
Джерело: 24 канал
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