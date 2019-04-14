Випуск новин за 15:00: Виступ Порошенка на"Олімпійському". Вплив РФ на вибори в ЄС
У випуску новин за 14 квітня станом на 15:00 – Порошенко таки приїхав на НСК "Олімпійський", попри те, що Зеленський відмовився сьогодні там зустрічатися. Там він, згідно з регламентом дебатів, відповідав на запитання журналістів. Західні спецслужби повідомили, що Росія використовує соціальні мережі для впливу на вибори в Європарламент, які там заплановані на 23 травня.
Також у випуску:
Що може зруйнувати шанси на перемогу: журналісти 24 каналу зібрали найцікавіші факти про дебати.
Активістам заблокували вхід у Літній театр в Одесі.
Джерело: 24 канал
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