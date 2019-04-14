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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      Випуск новин за 15:00: Виступ Порошенка на"Олімпійському". Вплив РФ на вибори в ЄС

      Випуск новин 48 Читать новость на русском

      У випуску новин за 14 квітня станом на 15:00 – Порошенко таки приїхав на НСК "Олімпійський", попри те, що Зеленський відмовився сьогодні там зустрічатися. Там він, згідно з регламентом дебатів, відповідав на запитання журналістів. Західні спецслужби повідомили, що Росія використовує соціальні мережі для впливу на вибори в Європарламент, які там заплановані на 23 травня.

      Також у випуску:

      Що може зруйнувати шанси на перемогу: журналісти 24 каналу зібрали найцікавіші факти про дебати.

      Активістам заблокували вхід у Літній театр в Одесі.

      blog_ava
      Дебати на "Олімпійському" 14 квітня: онлайн-трансляція
      сьогодні
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      Теги: Новини політики Петро Порошенко Випуск новин Новини Києва Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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